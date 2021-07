A estreia de ‘O Amor Acontece’ foi uma boa surpresa para a TVI, já desacostumada a vitórias ao domingo à noite. Mas apesar do triunfo no horário nobre, a estação da Media Capital voltou a perder o dia para a SIC e até acentuou a distância para a sua principal concorrente. Enquanto o canal da Impresa registou 20,7% de share diário, a TVI obteve apenas 15,1%, uma diferença de 5,6 pontos percentuais. Foi a primeira vez, este mês, que os dois canais ficaram tão distantes.





Face ao sucesso de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, da SIC, a estação de Cristina Ferreira decidiu também apostar num formato dedicado a juntar homens e mulheres em buscar de romance. ‘O Amor Acontece’ estreou este domingo a liderar. No horário que partilhou com o formato apresentado por Andreia Rodrigues na concorrência (das 21h41 às 22h44), a nova aposta da TVI registou uma audiência média de 1 175 964 telespectadores e 24,25% de share, enquanto ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ obteve 1 086 853 telespectadores (menos 89 111) e 22,41% de share, de acordo com dados da GfK. Já entre as 23h00 e as 23h43, altura em que os últimos segmentos dos programas também coincidiram, a TVI foi vista por 838 680 telespectadores (22,83% de share) e a SIC por 719 957 (19,6%).