Duelo televisivo entre Costa e Rio visto por 2,7 milhões de pessoas

O frente a frente entre António Costa e Rui Rio, emitido na segunda-feira em horário nobre, em simultâneo, por RTP 1, SIC e TVI, foi visto, em média, por quase 2,7 milhões de telespectadores.Os dados de audiência oficiais revelam que a SIC foi o canal mais sintonizado pelos portugueses para acompanhar a emissão: uma audiência média de 1 066 461 telespectadores e 22,3% de share, o que significa que em cada 100 portugueses que viram televisão àquela hora cerca de 22 optaram por ver a estação de Paço de Arcos.A emissão da TVI ficou em segundo lugar, com 828 723 espectadores (17,3% de share), e a da RTP 1 em último, com 773 680 espectadores (16,1%). O share acumulado dos três canais em sinal aberto indica que durante a transmissão do debate mais de metade dos portugueses (55,7%) estava a ouvir os argumentos dos líderes do PS e PSD para as Legislativas.De referir ainda que o debate atingiu um ‘reach’ (número de pessoas que sintonizaram estes canais durante pelo menos um minuto) de 4,2 milhões de espectadores, segundo a GfK.Ainda assim, o embate da passada segunda-feira entre os principais líderes partidários foi menos visto do que o de há quatro anos. Em 2015, o frente a frente entre os então candidatos a primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho e António Costa, teve uma audiência média histórica de 3,3 milhões.Mais 700 mil pessoas do que este ano. Também foi emitido por RTP 1, SIC e TVI.