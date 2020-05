"É o café que nos une": Correio da Manhã oferece centenas de vouchers para um café grátis

junta-se à Massimo Zanetti Beverage Iberia, detentora das marcas Nicola, Segafredo e Chave D’Ouro, e vai oferecer centenas de milhares de vouchers para um café grátis a partir de amanhã.A iniciativa, denominada ‘É o café que nos une’, tem como grande objetivo promover a retoma de hábitos de consumo em cafés, pastelarias, restaurantes e outros estabelecimentos desta natureza, particularmente atingidos na crise pandémica que atravessamos.Assim, todos os dias e até 6 de junho, ovai publicar vouchers com a mensagem "Volte sempre, por Portugal" que valem a oferta de um café nos pontos de venda das marcas Nicola, Segafredo e Chave D’Ouro aderentes a esta iniciativa. Os vouchers distribuídos diariamente pelosão válidos até ao final do mês de julho.Para mais informações sobre esta iniciativa foi criado o site www.ocafequenosune.pt, no qual podem ser consultados todos os pontos de venda aderentes. Não perca, já a partir de amanhã, com o seu. A melhor maneira de começar o dia.