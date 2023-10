Um dia depois de completar 60 anos de idade (no próximo domingo, dia 8), João Baião apresenta ‘O Outro Lado da Alegria – A História que vos Quero Contar’ (Contraponto), um livro de memórias em que revela o outro lado da própria história, no qual os episódios mais marcantes, os afetos, as conquistas e as tristezas assumem o protagonismo.









Ver comentários