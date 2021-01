"É um maricas": Renascença queixa-se de pirataria em comentário sobre Marcelo no Facebook

Alguém que conseguiu acesso à página da Renascença no Facebook publicou um comentário depreciativo e inaceitável na... Publicado por Renascença em Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021

A Renascença está a investigar a origem de um post insultuoso na sua página oficial no Facebook visando o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.O caso iniciou-se depois de um utilizador daquela rede social da rádio ter comentado uma notícia partilhada pela emissora sobre o isolamento preventivo de Marcelo: "Boa táctica para fugir ao debate com o Ventura", escreveu o internauta na secção de comentários da notícia. E a Renascença respondeu de forma insólita e inusitada: "É um maricas... lol".A rádio nega a autoria do comentário (entretanto removido) e queixa-se que "alguém que conseguiu acesso à página da Renascença no Facebook publicou um comentário depreciativo e inaceitável na sequência de uma notícia sobre o Presidente da República". E revela que o caso está a ser investigado, refere a estação numa outra publicação na mesma rede social."A Renascença está a investigar o sucedido. Lamentamos e condenamos o comentário, que não espelha, de todo, a posição da rádio. Pedimos desculpa ao visado e aos nossos ouvintes e leitores", pode ler-se na publicação assinada pela Direção de Informação.