Editor do The Washington Post, Marty Baron, anuncia retirada

O editor-executivo do The Washington Post, Marty Baron, que liderou a reafirmação do título, o qual praticamente duplicou os efetivos em oito anos, anunciou na terça-feira que se vai reformar no final de fevereiro.

Um dos principais jornalistas dos EUA com cargos de direção, Baron liderou o Post através da sua transformação digital e de uma intensa concorrência com o The New York Times.

Baron, de 66 anos, foi o editor principal no Boston Globe e no Miami Herald antes de assumir a liderança no Post. Muitos fora do jornalismo conhecem-no através do ator Liev Schreiber, que protagonizou em 2015 a sua personagem no filme 'Spotlight', sobre uma investigação do Globe à igreja católica.

Esta foi uma das muitas "épicas" histórias dos seus 45 anos no jornalismo que Baron recordou na nota enviada aos trabalhadores do Post na terça-feira.

A quantidade de jornalistas do Post aumentou de 580 para mais de mil durante o seu período em funções.

A cobertura agressiva do governo de Donald Trump levou a que este atacasse o jornal e o seu proprietário, Jeff Bezos.

No seu registo fica também a procura de respostas para o assassínio em 2018 do saudita colunista do jornal Jamal Khashoggi.

Durante o seu tempo enquanto editor-executivo, o título ganhou 10 Prémios Pulitzer.