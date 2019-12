Eduardo Cintra Torres acusa secretário de Estado de mentir

Eduardo Cintra Torres acusa o secretário de Estado Nuno Artur Silva de mentir "ao primeiro-ministro e aos portugueses". Na coluna dodeste domingo, Eduardo Cintra Torres revela que o secretário de Estado continua a ser o "proprietário da empresa e do canal Q" ao contrário do que revelou a 23 de outubro ao jornal Público."Já não sou accionista das Produções Fictícias e, consequentemente, também já não sou accionista do Canal Q. Não tenho [agora] nenhuma participação em qualquer empresa de audiovisual, de media ou de comunicação social", afirmou Nuno Artur Silva.Eduardo Cintra Torres revela hoje que no portal da transparência , da ERC, o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media é ainda o proprietário da empresa e do Canal Q."Sendo assim, ou se demite ou é imediatamente demitido", escreve Eduardo Cintra Torres. Segundo o colunista do, esta foi a segunda vez que Nuno Artur Silva mentiu: "(...) repetindo o que fez na RTP e levou a que fosse para o olho da rua".