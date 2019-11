"Ela é uma invejosa": Herman José mostra-se no hospital com Maria Rueff após atriz ter sofrido enfarte

Herman José decidiu esta quarta-feira partilhar um vídeo, no hospital, ao lado da atriz Maria Rueff. "Ela é uma invejosa", diz com sentido de humor., disse.A atriz Maria Rueff sofreu um enfarte agudo do miocárdio esta terça-feira e foi internada na Unidade de Cuidados Intensivos de Cardiologia do Hospital de Santa Marta, em Lisboa, informação confirmada aopela unidade hospitalar.A atriz da RTP1, de 47 anos, foi submetida a uma angioplastia coronária que correu "com sucesso" e encontra-se "estável e com prognóstico favorável". Mantém-se internada mas, segundo o hospital, por um curto período.