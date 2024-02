A Comissão Europeia (CE) compilou um conjunto de diretrizes para ajudar as gigantes da Internet a combaterem a desinformação e o discurso de ódio no período que antecede as eleições para o Parlamento Europeu, em junho. Mais de um terço da população mundial irá às urnas este ano, numa altura em que o poder e a influência das grandes plataformas - Google, Facebook, WhatsApp, TikTok e X - estão sob crescente escrutínio.









