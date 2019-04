Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Elenco de telenovela da CMTV rendido ao ténis

Atores de ‘Alguém Perdeu’ marcaram presença no primeiro dia.

09:56

Arrancou este sábado, no Clube de Ténis do Estoril, em Cascais, mais uma edição do Estoril Open.



À semelhança dos anos anteriores, o evento contou com a presença de várias figuras públicas, entre as quais alguns elementos do elenco da novela da CMTV ‘Alguém Perdeu’.



Sempre animados, Diogo Costa Reis, Jacira Araújo, António Pedro Cerdeira e Ricardo Trêpa juntaram-se a Francisco Penim, diretor de Programas do canal do CM, para assistir ao torneio de ténis e conviver fora das gravações.



Nas redes sociais, os atores partilharam momentos divertidos do dia passado "em família", como escreveu Diogo Costa Reis.



A competição irá prolongar-se até ao dia 5 de maio.