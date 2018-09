Elenco de telenovela original da CMTV garante que projeto vai surpreender o público

Elenco é composto por várias caras conhecidas que se mostram entusiasmadas por integrar a nova novela "Alguém Perdeu".

14:09

A CMTV vai apostar, pela primeira vez, na ficção nacional com uma telenovela original e exclusiva. "Alguém Perdeu" estará em exibição a partir de 2019. O anúncio do novo projeto foi feito no serão desta terça-feira, durante a gala Sexy20 que decorreu no Capitólio, em Lisboa.

"Graças à coragem da nossa administração e dos nossos acionistas vamos ter mais um projeto verdadeiramente disruptivo. Esta, preparem-se, não vai ser uma novela como as outras", garante o diretor-geral da CMTV. "Esta novela vai ser um 'Alerta CM' constante. Contamos convosco para fazer desta novela um grande sucesso", acrescentou Octávio Ribeiro.



Produzida pela SP Televisão, a nova novela portuguesa contará com 200 episódios. No elenco há várias caras conhecidas e satisfeitas por integrar o novo projeto do canal do Correio da Manhã, entre elas António Pedro Cerdeira, Anabela Teixeira, Sofia Arruda, João Mota e Sabri Lucas.



"Acho que toda a novela vai surpreender o público. A sinopse é muito forte e eu tenho a certeza que vai ser um sucesso", afirma a atriz Sofia Arruda.



"É muito bom começar alguma coisa de ficção e desta forma, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto profissionalismo, pessoas muito empenhadas, uma grande equipa … Estou muito contente", confessa Anabela Teixeira, uma das protagonistas.



António Pedro Cerdeira também tem um papel de destaque no elenco e mostra-se bastante feliz por integrar o novo projeto do canal informativo. "É uma grande alegria porque é o primeiro projeto. Há um tempo já tinha pensado quando é que seria o dia. Dá mais responsabilidade mas dá uma grande alegria, uma grande ansiedade e um nervoso miudinho que eu já não sentia há uns anos", confessa o ator.



Recorde-se que a gala da revelação foi apresentada pelas duplas de anfitriões Maya e Nuno Eiró, e Francisco Penim e Marta Viveiros, contando com as atuações de Cuca Roseta, D.A.M.A, Miguel Gameiro e a orquestra de Nuno Feist.