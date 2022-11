As polémicas à volta do Twitter e do seu novo dono não têm fim à vista. Elon Musk garantiu “amnistia” para as contas suspensas, o que muitos peritos em segurança preveem que suscite um aumento de assédio, discurso de ódio e mentiras na rede social. O anúncio do multimilionário foi feito após a realização de uma sondagem sobre a instalação de contas que “não tenham infringido a lei ou não se tenham envolvido em mensagens abusivas”.









