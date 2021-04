Empresário condenado por tentar matar dois jornalistas da RTP

Um empresário de Torres Novas foi condenado por ter tentado atropelar dois jornalistas da RTP. O caso remonta a 2016, quando os repórteres Soraia Ramos e Marques de Almeida estavam a desenvolver uma investigação sobre a venda pelo Estado de material de combate a incêndios a uma empresa de reciclagem de sucatas de Torres Novas e recolhiam imagens à entrada da mesma. O arguido, que tinha previamente acedido a dar uma entrevista, disse depois que não queria estar a ser filmado e ameaçou passar com um carro por cima dos jornalistas se não parassem. A ameaça foi concretizada e o carro foi dirigido à equipa em plena via pública. Ficou tudo registado em vídeo.O Tribunal da Relação de Évora considerou que o empresário previa que poderia atingir mortalmente os jornalistas, o que apenas não aconteceu por estes se terem conseguido desviar. O arguido negou a intenção de atingir os jornalistas. Foi condenado a uma pena suspensa de 5 anos de prisão por dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, um crime de ofensas à integridade física (também agrediu o operador de câmara) e ainda ao pagamento de uma indemnização de 4500 €. Deverá recorrer da decisão.O advogado das vítimas, Tiago Rodrigues Bastos, lamenta que nem na Primeira Instância nem na Relação tenha sido salientado o crime de atentado à liberdade de imprensa, uma vez que as vítimas "não eram apenas curiosos, mas dois jornalistas no exercício da sua profissão".A RTP (contactada pelooptou, para já, por não se pronunciar sobre o caso) apresentou queixa num processo à parte, por atentado à liberdade de imprensa, que ainda decorre.