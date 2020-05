O PCP denunciou esta sexta-feira que o empresário Mário Ferreira, que acaba de comprar 30,22% da Media Capital por 10,5 milhões de euros, tem 500 trabalhadores em layoff devido à paralisação dos seus cruzeiros.

"Os trabalhadores da Douro Azul que têm o seu salário cortado em 1/3 (e que parte do que recebem é pago pela Segurança Social, dinheiro de todos nós) gostaram de saber que o seu patrão, afinal, conseguiu arranjar uns milhões para comprar um canal de televisão (a TVI). Como diz o nosso povo: com as calças do meu pai também eu sou homem...", pode ler-se na página oficial do Facebook do partido liderado por Jerónimo de Sousa, gerando centenas de comentários.

"Temos 500 trabalhadores em layoff e não vamos despedir. Ainda vamos contratar mais em Portugal e fora", assegurou à Lusa o empresário, que está ainda a terminar um hotel em Vila Nova de Gaia e apartamentos na zona histórica do Porto. "Temos alocados este ano 100 milhões de euros em Viana nos estaleiros e mantêm-se da mesma forma", acrescentou Mário Ferreira que, de acordo com a ‘Sábado’, é um dos alvos da investigação da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária em dois processos judiciais relacionados com os Estaleiros Navais de Viana do Castelo.

Também a antiga eurodeputada do PS Ana Gomes questionou a idoneidade do empresário no negócio com a Prisa, dona da Media Capital, e apelou a que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) avaliassem a sua credibilidade.