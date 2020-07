Empresário Mário Ferreira vai deixar de ser acionista da Cofina

A Pluris Investments, do empresário Mário Ferreira, reduziu a sua posição na Cofina abaixo dos 2% e anunciou hoje a intenção de "alienar todas as participações que ainda detém à data" na dona do Correio da Manhã.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Cofina refere que recebeu hoje da Pluris Investments, de Mário Ferreira, que também é acionista da Media Capital, "uma notificação" informando que a empresa "deixou de deter uma participação qualificada no capital social" da dona do Correio da Manhã.

De acordo com a informação disponibilizada, entre 22 e 24 de julho, a Pluris Investments alineou 150.000 ações da Cofina - em 22 de julho foram alienadas 15.000 ações, no dia 23 de julho 34.000, e em 24 de julho 101.000.