Empresário ‘tubarão’ quer comprar empresa de sondagens

Marco Galinha quer saber como está a Aximage e qual é o seu potencial de crescimento.

Por Ana Maria Ribeiro e Rute Lourenço | 01:30

O empresário português Marco Galinha – conhecido do grande público por ter sido um dos ‘tubarões’ do programa ‘Shark Tank’, da SIC, em 2016 – poderá estar interessado na compra da empresa de sondagens Aximage.



Segundo o jornal ‘Expresso’, o CEO do grupo Bel e acionista do ‘Jornal Económico’ terá encomendado à WL Partners, de Luís Bernardo, uma consultoria àquela empresa para estudar a viabilidade de alargamento do seu espetro de negócio aquele setor.



De acordo com a mesma fonte, Marco Galinha terá também interesse em entrar, através da Aximage, na Altice Portugal.



Marco Galinha, fundador da Bel, tem negócios nas áreas do retalho, indústria, tecnologia e imobiliário. Recentemente, entrou no capital do ‘Jornal Económico’, onde detém cerca de 30%. Se se concretizar o negócio – e a entrada na Altice Portugal –, a Aximage passará a disputar com outra empresa de sondagens – a Pitagórica – os estudos de mercado para os grandes grupos económicos.



Até agora, Pitagórica e Aximage eram concorrentes sobretudo nos estudos de opinião relacionados com a performance eleitoral dos vários partidos políticos.



O Correio da Manhã contactou Luís Bernardo, da WL Partners – que foi assessor de governos do Partido Socialista e é atual diretor de comunicação do Sport Lisboa e Benfica –, mas este disse não estar disponível, de momento, para comentar este assunto.