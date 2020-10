Três dos maiores empresários que operam os seus negócios na rede global da internet, Jack Dorsey (do Twitter), Mark Zuckerberg (do Facebook) e Sundar Pichai (da Alphabet, a empresa-mãe do Google), foram convocados com urgência, por uma comissão do Senado dos Estados Unidos, para darem explicações sobre problemas como a desinformação, o uso de dados ou as fraudes online.









Recorde-se que as três empresas, curiosamente todos elas com sede na Califórnia, estão a ser investigadas, juntamente com a Amazon e a Apple, aos níveis federal e estadual, por não conseguirem controlar e moderar determinados conteúdos problemáticos, como a propaganda enganosa, o discurso de ódio e a pedofilia, mas também por supostas práticas anticompetitivas. Legisladores democratas e republicanos já pediram mesmo que as regras de responsabilidade legal para serviços online sejam alteradas de uma vez por todas.

Esta não é a primeira vez que os três empresários da net são convocados, mas poderá vir a ser a primeira em que Dorsey, Zuckerberg e Pichai poderão aceitar debater o assunto. As anteriores recusas já foram mesmo condenadas pelo senador republicano Roger Wicker, que preside agora à comissão do Senado. Os três todo-poderosos, contudo, poderão agora não ter como ‘fugir’, uma vez que esta semana a referida comissão foi mais longe e votou por unanimidade a favor de uma audiência obrigatória.