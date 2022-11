Pelo décimo ano consecutivo, a Apple surge no topo das marcas mais valiosas do Mundo, numa lista dominada por empresas do setor tecnológico. No relatório Best Global Brands 2022, divulgado pela Interbrand, a fabricante do iPhone, e uma das poucas gigantes tecnológicas que não anunciou demissões em massa este ano, vale cerca de 470 mil milhões de euros, o que representa uma subida de 18%.









O segundo lugar é ocupado pela Microsoft, que consegue assim subir uma posição relativamente a 2021, destronando a gigante do comércio eletrónico Amazon, que pretende despedir cerca de 10 mil trabalhadores até ao próximo ano. Já a Google mantém-se em quarto lugar, seguida da sul-coreana Samsung. Já o Instagram e o Facebook surgem nas 16ª e 17ª posições, respetivamente, e o YouTube na 25ª.

A japonesa Toyota (6º lugar) é a marca mais valiosa do setor automóvel, acompanhada pela Mercedes-Benz (8º) e pela Tesla (12º). Já a McDonald’s (11º) lidera na restauração, seguida da Starbucks (51º) e da KFC (94º). O relatório da Interbrand coloca ainda a Louis Vuitton (14º) no topo das empresas de moda de luxo mais valiosas do Mundo, com o top 100 a incluir ainda a Chanel (22º), Hermes (23º) e Gucci (30º), entre outras.

Empresas tecnológicas lideram marcas mais valiosas do mundo

De referir ainda que, pela primeira vez, o valor das 100 marcas mais valiosas do Mundo ultrapassou os 2,9 biliões de euros, uma subida recorde de 16% relativamente ao ano passado. O valor somado das primeiras 10 marcas representa 53% deste total.