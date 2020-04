Entidades dos media recebidas em Belém

Na véspera do 25 de Abril, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu passar a tarde a ouvir as várias entidades representativas dos media, de forma a conhecer a atual situação financeira do setor. As audiências começaram às 14h00, com a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ), e só terminaram ao final do dia, com uma reunião com o presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), Sebastião Póvoas.

Pelo Palácio de Belém passaram ainda o Sindicato dos Jornalistas (SJ), Associação Portuguesa de Imprensa (APImprensa), Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIC), Plataforma de Media Privados (PMP), Associação Portuguesa de Radiodifusão (APR), Associação das Rádios de Inspiração Cristã (ARIC) e Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social (CPMCS).

"Tivemos uma troca de impressões. O Presidente quer saber quais são as nossas preocupações, inquietações e incertezas relativamente ao futuro. Até porque sempre teve uma atenção muito especial com o setor da comunicação social", disse ao CM Luís Nazaré, diretor-executivo da PMP. Já João Palmeiro, presidente da APImprensa, salientou que o facto de o Presidente da República ter recebido os representantes dos media na véspera do 25 de Abril, "dia em que se celebra a liberdade de imprensa", foi a "mensagem mais importante". "Foi muito significativo e deixou-nos mais fortes para negociar com o Governo os passos seguintes."