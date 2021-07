Dezoito anos depois, o entretenimento da TVI vai abandonar as instalações de Queluz de Baixo. Segundo apurou o, os estúdios e respetivas equipas dos programas ‘Goucha’ e ‘Dois às 10’ serão os primeiros a abandonar o edifício e a mudar-se para Bucelas, em Loures, atuais instalações da Plural Entertainment e onde são gravadas as novelas do canal.sabe que a mudança vai acontecer durante o mês de agosto e que esta é uma solução temporária, com a previsão de um ano.