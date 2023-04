A entrevista ao primeiro-ministro, António Costa, transmitida esta quinta-feira no ‘Jornal da Noite’ da SIC, foi mais vista do que as realizadas ao líder do executivo, já este ano, primeiro pela RTP, a 30 de janeiro, e depois pela TVI, a 16 de fevereiro. Conduzida por Clara de Sousa, na altura em que se completa um ano de maioria absoluta do PS, a entrevista à SIC liderou no universo dos canais generalistas, obtendo 20,7% de share e 10,8% de audiência média, o correspondente a uma média de 1 milhão e 29 mil telespectadores.



Comparações feitas, a entrevista que António Costa deu à TVI em fevereiro, conduzida por Sara Pinto, tinha ficado pelos 15,3% de share e 782 300 telespectadores (menos 246 700 do que a SIC), enquanto a da RTP, feita por António José Teixeira no final de janeiro, atingiu 15,5% de share e 776 400 telespectadores (menos 252 600 do que a SIC).





A entrevista abordou temas como a contestação social, as tensões com o Palácio de Belém, a polémica com o arrendamento coercivo, os apoios às famílias e a crise na banca internacional.