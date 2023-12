Depois de ter completado a volta pelos 18 distritos de Portugal continental – numa iniciativa de homenagem aos postos de venda que diariamente disponibilizam o Correio da Manhã aos leitores -, que decorreu durante todo o ano, o CM e a CMTV regressam na segunda-feira, e até quinta-feira, ao Grande Porto para uma nova visita de quatro dias. Foi neste distrito que as vendas mais subiram ao longo do ano (8%).





Assim, na segunda-feira, dia 11, a grande repórter Tânia Laranjo visita São Martinho do Campo, Aves e Santo Tirso; e, no dia seguinte, o diretor-geral editorial do, Carlos Rodrigues, desloca-se ao Porto juntamente com o jornalista Paulo Catarro. Na quarta-feira, dia 13, a Póvoa de Varzim e Matosinhos são o destino de Paulo João Santos e José Carlos Castro, respetivamente diretor executivo e diretor-adjunto doe da. No último dia desta viagem pelo Norte, quinta-feira, 14, o diretor-geral editorial adjunto Eduardo Dâmaso e o coordenador da delegação do Porto, Vítor Pinto, estarão em Vila Nova de Gaia, São Félix da Marinha e Canelas.