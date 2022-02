ERC analisa queixas sobre ‘Big Brother Famosos’

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) está a analisar uma série de participações, “submetidas por cidadãos e associações representativas, a respeito de alegadas situações de violência psicológica e física verificadas no programa ‘Big Brother Famosos’”, emitido pela TVI.









Ao CM, o regulador adianta que estas participações “encontram-se em apreciação pelos serviços da ERC” e que só quando houver uma decisão a respeito das mesmas serão divulgadas “as emissões em causa e o número de participações apreciadas”.

Recorde-se que o comportamentos alegadamente abusivo de Bruno de Carvalho, entretanto expulso do formato, para com a concorrente Liliana Almeida suscitou inúmeras participações. A Comissão para a Cidadania e Igualdade apresentou uma queixa formal de violência doméstica (nos termos do artigo 152º do Código Penal) contra o ex-presidente do Sporting, que está agora a ser investigada pelo Ministério Público. Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) se pronunciou sobre o assunto, referindo que deve haver um “plano de intervenção” por parte da produção de programas televisivos que permita atuar em situações que possam configurar “violência ou cometimento de um crime”.









Leia também Lei safa Bruno de Carvalho de crime de violência doméstica Depois de desvalorizar toda esta contestação, Cristina Ferreira, apresentadora do reality e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, foi, também, alvo de duras críticas. Contudo, já veio a público dizer que está “profundamente tranquila”.