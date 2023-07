ERC aponta contradições a Cristina Ferreira

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) considera que Cristina Ferreira apresentou versões “contraditórias” sobre quem a convidou, em 2020, para voltar à TVI.



Na deliberação ao processo contraordenacional aberto na sequência do negócio de venda da Media Capital (MC), o regulador dos media refere que a apresentadora, que se tornou também diretora da TVI e acionista da MC, começou por confessar quando ouvida pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter falado com Mário Ferreira - principal acionista da Media Capital - que lhe propôs “ser acionista e possível administradora” caso abandonasse a SIC e regressasse à TVI.









