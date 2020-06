ERC arquiva processo contra RTP e Flor Pedroso sobre "Sexta às 9" por falta de provas

O Conselho Regulador da ERC arquivou o processo contra a RTP e a ex-diretora de informação Maria Flor Pedroso sobre o programa "Sexta às 9" por falta de provas que demonstrem existência de pressão política ou irregularidades daquela direção.

Em causa estavam as participações contra a RTP e a ex-diretora de informação de televisão, Maria Flor Pedroso, a propósito da data do reinício do "Sexta às 9" e a reportagem sobre a concessão da exploração de lítio, bem como a investigação programa ao ISCEM - Instituto Superior de Comunicação Empresarial.

"Apreciadas as participações contra a RTP1, por alegada violação da 'liberdade de imprensa', do 'direito à informação' e por 'intervenção do poder político na linha editorial' do programa 'Sexta às 9', e apreciado o relato da intervenção da diretora de Informação da RTP1 na investigação da equipa do 'Sexta às 9' ao ISCEM, o Conselho Regulador" da ERC deliberou "arquivar o processo".