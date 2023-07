ERC condena Prisa e Mário Ferreira pelo processo de compra da TVI

Três anos depois, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) tomou uma decisão sobre a compra da Media Capital (MC), em 2020: aponta 42 violações à Lei da Rádio e três à Lei da Televisão.



De acordo com o regulador, numa deliberação a que o CM teve acesso, o memorando de entendimento estabelecido por Mário Ferreira - hoje o principal acionista da dona da TVI - com os espanhóis da Prisa deveria ter sido previamente autorizado; além disso, a ERC diz que foi o empresário do Porto que colocou Manuel Alves Monteiro como administrador da MC, e não a Prisa, ou seja, assumiu antes do tempo um papel determinante nos destinos da empresa de media, o que constituía uma alteração não autorizada de domínio sobre os operadores de rádio e de televisão.





Por isso, foram aplicadas três coimas, de 350 mil euros cada, à Prisa, à sua subsidiária Vertix, e à Pluris, de Mário Ferreira. No entanto, metade da coima de cada empresa (175 mil euros) é suspensa por um período de dois anos, sob a prestação de caução de boa conduta de 250 mil euros.Significa isto que, se não houver novas condenações, cada empresa pode acabar por pagar apenas 175 mil euros no âmbito deste processo.A deliberação foi assinada em fevereiro mas as partes só foram notificadas na semana passada, sabe o