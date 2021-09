A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) decidiu não renovar o contrato de aconselhamento jurídico com a sociedade de advogados de Paulo Saragoça da Matta, com a qual mantém vínculo desde 2014, apurou o CM.“A rescisão resulta da obrigatoriedade legal de, considerando o prazo decorrido, se proceder a uma nova contratação, precedida de consulta pública”, esclareceu ao CM fonte oficial do regulador dos media.