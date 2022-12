A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recomendou à SIC que compense o Chega (e outros pequenos partidos que não conseguiram lugar na Assembleia da República, com exceção do RIR) por o partido ter sido excluído do programa de Ricardo Araújo Pereira, "Isto é Gozar com Quem Trabalha" durante a campanha eleitoral.









