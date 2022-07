A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) avançou, em outubro de 2020, com um processo de contraordenação contra a Pluris Investments, de Mário Ferreira, e a Vertix, da Prisa, considerando que a compra de 30,22% da Media Capital (dona da TVI) levou a uma mudança de controlo acionista que não foi comunicada ao regulador, mas ainda não é conhecido o resultado do mesmo.









Na referida deliberação, a ERC indicava a existência de “fortes indícios da ocorrência de uma alteração não autorizada de domínio sobre os operadores de rádio e de televisão a operar sob licença que compõem o universo da Media Capital”. A contraordenação pode ir até 375 mil euros.

No mesmo documento, o regulador lembrava que “a alteração do domínio sem a necessária autorização da ERC, prevista em lei com caráter imperativo, envolve a nulidade do negócio”.





Apesar disso, em agosto de 2021, o dono da Douro Azul reforçou a participação na dona da TVI de 30,22% para 35,38% do capital. Contactada pelo CM, a ERC não respondeu até ao fecho da edição.