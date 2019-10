ERC recebeu participações sobre ausência de emissão do programa da RTP "Sexta às 9"

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recebeu participações sobre a ausência da emissão do programa "Sexta às 9" da RTP, disse à agência Lusa fonte oficial.O programa "Sexta às 9", que esteve fora do ar deste o dia 19 de julho, regressou na semana passada, no 11 de outubro, na sexta-feira seguinte às eleições legislativas. O regresso do programa estava inicialmente previsto para o dia 13 de setembro.Questionada pela Lusa sobre se o regulador dos media tinha recebido alguma participação relativamente ao "Sexta às 9", fonte oficial disse que a "ERC confirma a entrada de participações referentes ao facto de o referido programa estar ausente da emissão da RTP".A mesma fonte não avançou o número de participações recebidas, adiantando apenas que se seguiu "o procedimento normal de apreciação".