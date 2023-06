Espionagem cibernética à escala mundial

É uma das maiores campanhas de espionagem cibernética que é conhecida com ligações à China. ‘Hackers’ (piratas informáticos) chineses usaram uma falha de um popular dispositivo de segurança do email para invadirem as redes de centenas de organizações do setor público e privado em todo o Mundo. A informação foi revelada esta quinta-feira pela Mandiant, empresa especializada em cibersegurança que é propriedade da Google, e que admite, com uma “elevada certeza”, que o grupo que explorava a vulnerabilidade de software no email Security Gateway, da Barracuda Networks, estava envolvido em “atividades de espionagem a favor da República Popular da China”.









Ver comentários