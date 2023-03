A oferta de entretenimento da TVI tem séria concorrência quando a CNN decide enviar Conceição Queiroz para fazer diretos de manifestações em Paris. Já tinha sido assim por ocasião do Natal e agora tivemos a sequela.



A atarantada enviada confunde por duas vezes "alguém que se sentiu mal e está a sair" com dois cidadãos que estão a ser detidos por polícias à paisana, diz que a CGT (a maior confederação sindical do país) é "um dos sindicatos franceses", mete microfones à frente de quem quer que seja que vocifere em português sem critério nem contexto e coroa o chorrilho de revelações com a frase: "isto é histórico no sentido de não ser a primeira vez que acontece".









