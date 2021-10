Estado arrecada 566 milhões de euros com leilão do 5G

O leilão do 5G (quinta geração móvel) chegou ontem ao fim, no seu 201º dia, quase dez meses depois de ter arrancado a fase principal, e com o Estado a arrecadar mais de 566,8 milhões de euros nas duas fases de licitação.De acordo com os dados revelados pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), a NOS foi a operadora que investiu mais, num total de 165 milhões de euros, seguindo-se a Vodafone com 133 milhões, a MEO com 125,2 milhões, a Nowo com 70 milhões, a DixaRobil com 67,3 milhões e a Dense Air com 5,7 milhões."Assumimos desde o início que sairíamos vencedores deste leilão", disse em comunicado Miguel Almeida, presidente da NOS, que acrescentou que "graças ao espectro adquirido" garante "a melhor rede" de 5ª geração.O leilão, que termina uma semana após António Costa ter apontado o dedo ao regulador pelo atraso na implementação da tecnologia em Portugal, prossegue nos termos do respetivo regulamento, com as fases de consignação e atribuição dos direitos de utilização, processo que inclui a audiência prévia dos candidatos e licitantes e decisão final da Anacom.