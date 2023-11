O Estado e a Câmara de Lisboa estão amarrados à organização da Web Summit até 2028, quando termina o contrato de 10 anos celebrado com a Connected Intelligence Limited (CIL). O contrato assinado com a empresa controlada por Paddy Cosgrave, que se demitiu do cargo de CEO da Web Summit devido às declarações sobre a guerra entre Israel e o Hamas, tem um efeito ‘leonino’ sobre as partes portuguesas, no sentido em que será mais favorável aos interesses da empresa irlandesa.









