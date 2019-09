Estado obrigado a pagar a médico e a jornalista

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou ontem o Estado português ao pagamento de indemnizações de 22 500 euros e 5285 euros ao médico Soares Gomes da Cruz e ao jornalista Emídio Antunes, respetivamente.Os dois tinham sido condenados, em processos diferentes, por violação da liberdade de expressão, e apelaram ao tribunal europeu depois de a Justiça portuguesa ter considerado que difamaram políticos.No caso de Emídio Antunes, do jornal regional ‘O Mirante’, este escreveu em março de 2011 um artigo de opinião, intitulado "Apenas as galinhas foram deixadas de fora", no qual criticava Rui Barreiro, na altura secretário de Estado da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento (e atual vereador na Câmara de Santarém), por ser "o político mais idiota" que conhecia. Em julho do ano seguinte foi condenado ao pagamento de 2500 euros por difamação.Já Soares da Gomes Cruz foi considerado culpado por dois crimes de difamação e um por insultar uma entidade oficial, tendo sido obrigado a pagar 22 500 euros. Tudo porque, numa carta aberta publicada num jornal em setembro de 2009, atacou o então presidente da Câmara da Lourinhã, José Manuel Custódio, considerando-o "cobarde, com falta de caráter e honestidade".Agora, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem defende que as declarações foram efetuadas num contexto de "debates sobre assuntos de interesse público" e que "uma sociedade democrática deve garantir e manter a liberdade de imprensa". Por isso, as condenações foram "desproporcionais".