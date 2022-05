"Vem aí mais uma edição incrível", garante Catarina Furtado sobre a terceira temporada do ‘The Voice Kids’, que arranca domingo à noite na RTP 1. "Fomos abalroados pelo enorme talento dos concorrentes na edição anterior [em janeiro de 2021]. Achámos que não era possível fazer melhor. Mas, mais uma vez, deparámo-nos com talentos inacreditáveis, de diferentes idades, que vão surpreender o público", revelou a apresentadora à ‘Boa Onda’, acrescentando que os ‘grandes’ podem aprender muito com estes concorrentes de ‘palmo e meio’.









Ver comentários