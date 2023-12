"Estive dois dias sem página, um escândalo": Facebook reativa conta de Ventura

O Facebook reativou esta segunda-feira a conta de André Ventura, depois de a ter cancelado durante 48 horas. "Estive dois dias sem página, um escândalo", afirmou aoo líder do Chega, que chegou a admitir recorrer à Justiça."A dois meses das eleições legislativas [estão marcadas para 10 de março do próximo ano], cancelarem-me a página, com mais de 300 mil seguidores, não é normal", protestou André Ventura.A situação só foi normalizada esta segunda-feira, ao final da tarde, após o presidente do Chega ter feito queixa junto de Mark Zuckerberg, dono da Meta, detentora da rede social Facebook. "É incompreensível que uma plataforma da responsabilidade do Facebook cancele a conta de um candidato a primeiro-ministro, sem qualquer razão, a dois meses das eleições legislativas. Parece que estão a trabalhar para os socialistas e isso é inadmissível", lia-se na missiva enviada ao CEO da tecnológica norte-americana.Segundo o Facebook, a página foi cancelada porque André Ventura "desrespeitou os Padrões da Comunidade relativamente ao discurso de incentivo ao ódio". "Não sei ao que se referem, só se foram aquelas declarações em que disse que estávamos a fechar o SNS aos nossos emigrantes e darmos tudo de graça na saúde aos migrantes e refugiados. Será?", questionou Ventura.Esta terá sido a primeira vez que a sua conta foi cancelada no Facebook, ao contrário do que já aconteceu, em tempos, no Twitter, hoje ‘X’. "Desde que mudou de dono [atualmente pertence a Elon Musk, o também proprietário da Tesla e da Space X] nunca mais sucedeu. Mas o número de seguidores era inferior, aqui são mais de 300 mil", reforçou o líder do Chega.