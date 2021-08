Graça Freitas foi uma das convidadas do programa ‘Casa Feliz’, da SIC, desta quarta-feira e, ao entrar no estúdio, cujo cenário recria uma casa, tropeçou nas escadas localizadas depois da porta e caiu. O vídeo tornou-se viral “Estou bem, foi uma queda suave”, afirmou a diretora-geral da Saúde ao CM.









Assim que caiu, a convidada foi rapidamente amparada pelo apresentador João Baião, que se mostrou preocupado com possíveis lesões. “Está tudo bem, está tudo bem, obrigada. Foi só o tropeçar nas calças”, apressou-se a reagir Graça Freitas, com um sorriso, ainda de joelhos no chão, a olhar diretamente para a câmara.





Leia também Graça Freitas tropeça e cai em direto no programa de João Baião e Diana Chaves. Veja a imagem Depois, João Baião encaminhou a convidada para um sofá para iniciarem a conversa sobre a importância da vacinação contra a Covid-19, especialmente entre crianças e jovens. Mas antes disso, a diretora-geral da Saúde voltou a descansar os telespectadores, e o anfitrião, que assumiu ter ficado ansioso com a situação. “Está tudo perfeito, João Baião. Foi um extra que aconteceu no seu programa: ‘a queda em direto da diretora-geral da Saúde’. Eu também preferia que não tivesse acontecido, não me magoei. Esteja descansado, não me magoei”, disse num tom divertido.

A entrevista durou cerca de 15 minutos e, no final do programa, João Baião voltou a falar sobre o assunto. “Confesso que fiquei um bocadinho perturbado com a queda da Dra. Graça Freitas, mas felizmente não se magoou, está tudo bem e tivemos uma conversa extraordinária.”