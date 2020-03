Estreia de novela faz subir TVI mas SIC continua longe

Quer o Destino’, a nova novela em horário nobre da TVI, estreou na passada segunda-feira, com uma média de 1 046 100 telespectadores e 19,1% de share, ou seja, em cada 100 telespectadores que viam televisão àquela hora, 19 optaram por sintonizar o canal de Queluz de Baixo. É uma das piores estreias de novelas da TVI na última década mas, ainda assim, os números são superiores ao do arranque da última novela do canal: ‘Na Corda Bamba’ (932 mil telespectadores e 19,7% de share), de acordo com os dados disponibilizados pela GfK.

Na tabela dos programas mais vistos do dia, ‘Quer o Destino’ ficou em 8º lugar. À mesma hora, a SIC transmitia um episódio de ‘Nazaré’, que registou uma audiência média de 1 505 000 telespectadores (27,2%) - um dos seus melhores registos do ano. Contas feitas, as duas produções ficaram separadas por 459 mil pessoas. Contudo, ‘Quer o Destino’ conseguiu elevar a média de audiência da TVI no horário. ‘Na Corda Bamba’, que nos últimos meses era emitida após o ‘Jornal das 8’, soma, este ano, uma média de apenas 659 mil telespectadores, o que contrasta com os mais de 1,36 milhões que ‘Nazaré’ tem à mesma hora. Até a segunda novela da noite da SIC, ‘Terra Brava’, regista uma média superior: 1,16 milhões.

‘Quer o Destino’ é protagonizada por Sara Barradas, Pedro Sousa, Pedro Teixeira, Isaac Alfaiate e Filipe Vargas. Trata-se da adaptação, por Helena Amaral, do original chileno ‘Amanda’.