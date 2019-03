Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrelas cantam para bebés na gala 'Viva a Vida'

Cartaz musical com grandes nomes na 7ª edição da gala Viva a Vida, no dia 16, em Viseu.

Por Rogério Chambel | 09.03.19

Grandes artistas em palco e muitos bebés na plateia. Vai ser assim no próximo sábado, dia 16, em Viseu, e com transmissão em direto na CMTV, a 7ª edição da gala Viva a Vida, na qual se festeja, mais uma vez, a natalidade.



Pelo palco do Multiusos de Viseu vão passar Marco Paulo (marca presença desde a primeira edição, em 2013, e assume-se como o padrinho do evento), Pedro Abrunhosa, Matias Damásio, April Ivy, Fado Lelé, Diana Lima e Miguel Gameiro (repete a presença do ano passado). Às famílias dos concelhos Viva a Vida juntam-se as gentes de Viseu, cidade anfitriã da gala. Espera-se casa cheia.



Numa tarde de muita música e animação, não faltarão surpresas para as famílias convidadas, dos concelhos que se debatem com o problema da baixa natalidade. No dia 16, os bebés dos concelhos Viva a Vida vão ser os reis e rainhas da festa. À semelhança do que tem acontecido desde a primeira edição, o CM e a CMTV voltam a acarinhar os bebés dos concelhos Viva a Vida, com um cabaz de prendas no valor de 200 euros.