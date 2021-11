"Eu nunca desistirei, doa a quem doer": Sandra Felgueiras despede-se da RTP

"O jornalismo nunca desiste e eu nunca desistirei de estar aqui e levar o jornalismo o melhor que sei e posso até si. Custe o que custar, doa a quem doer." Foi assim, em direto, que Sandra Felgueiras se despediu dos telespectadores no último programa ‘Sexta às 9’ que foi para o ar na passada sexta-feira à noite, na RTP 1.A decisão polémica de terminar com o programa deixa agora a incógnita sobre o destino dos cinco jornalistas que ao longo dos anos fizeram equipa com Sandra Felgueiras e que contribuíram para denunciar vários casos de corrupção no País.O ‘Sexta às 9’ estava previsto para ter emissões até dia 17 de dezembro, mas a direção de informação da RTP decidiu antecipar o seu fim e colocar no ar o último episódio, sobre ‘Liberdade de Imprensa’, na passada sexta-feira, 26 de novembro.Com vários trabalhos de investigação já iniciados e que agora ficam sem ver a luz do dia, a equipa do programa não se conforma e fala em "humilhação publica", isto tudo numa altura em que a própria RTP até diz que já está a a trabalhar num renovado formato do programa. Numa nota tornada pública, os cinco jornalistas sublinham o "desinvestimento", o "evidente abandono e profundo alheamento" ao trabalho da equipa por parte da direção de Informação da RTP. E questionam os objetivos desta posição.Quanto a Sandra Felgueiras, que nos últimos anos coordenou e apresentou o programa, já comunicou a saída do canal público de televisão, tendo deixado as suas funções precisamente esta sexta-feira.