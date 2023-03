No ano em que se celebra o 30.º aniversário da Euronews, os trabalhadores da estação televisiva de informação multilingue poucas razões têm para celebrar. Guillaume Dubois, diretor-geral do canal, anunciou o despedimento de 198 dos 478 funcionários da empresa nos próximos seis meses e a venda do edifício-sede na cidade francesa de Lyon.









Ver comentários