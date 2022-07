O Parlamento Europeu aprovou em Estrasburgo a nova Lei dos Serviços Digitais e a Lei dos Mercados Digitais, que obrigam as empresas online a proteger os utilizadores de conteúdos ilegais e aumentam a responsabilização dos gigantes tecnológicos na correção das irregularidades.



Propostas pela Comissão Europeia em dezembro de 2020, as duas diretivas foram aprovadas terça-feira por larga maioria - a Lei dos Serviços Digitais com 539 votos a favor, 54 contra e 30 abstenções, e a Lei dos Mercados Digitais com 588 votos a favor, 11 contra e 31 abstenções.









