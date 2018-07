Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Europa exige 4,34 mil milhões de euros à Google

Comissão Europeia aplica multa recorde à gigante da internet por causa do sistema operativo Android.

Por Duarte Faria | 01:30

Depois de anos de avaliação e de audiências, a Comissão Europeia (CE) tomou uma decisão: a Google terá de pagar uma multa recorde por violar as regras da concorrência com o sistema operativo Android.



São 4,34 mil milhões de euros (no máximo podia atingir os 9,3 mil milhões) por usar "práticas ilegais para cimentar o seu domínio no mercado de pesquisas internacionais", revelou, ontem, Margrethe Vestager, comissária responsável pela pasta da concorrência.



Mas a gigante tecnológica ainda tem 90 dias para terminar com estas práticas. Caso contrário, terá mesmo de pagar este valor, que poderá ainda aumentar caso o executivo europeu considere que não há vontade por parte da multinacional de corrigir a conduta anticoncorrencial.



Em resposta a esta decisão, a Google já anunciou que vai recorrer. "O Android criou mais escolha para todos, não menos. Um ecossistema vibrante, inovação rápida e queda dos preços são sinais clássicos de uma concorrência robusta", defendeu fonte oficial da Google.



O Android é o sistema operativo usado por praticamente todos os fabricantes de telemóveis, à excepção da Apple. A CE considera que a Google tem abusado da sua posição dominante no mercado por obrigar os fabricantes a instalar por defeito o seu motor de busca Chrome, prejudicando a concorrência e as opções dos consumidores.



A acusação de concorrência desleal estava a ser analisada desde 2016.