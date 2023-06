Os Estados-membros da União Europeia podem vir a ser obrigados pela Comissão Europeia (CE) a excluir fornecedores de “alto risco” na implementação das tecnologias de rede 5G, nomeadamente aqueles que são de fora da UE, da NATO ou da OCDE, entre outros critérios. Entre estes estará a chinesa Huawei.









O comissário de mercado interno da UE, Thierry Breton, terá informado os responsáveis europeus pelas pastas das telecomunicações que apenas um terço dos países implementou proibições em áreas críticas da implementação da rede 5G. Por isso, a CE poderá avançar com a obrigatoriedade.

Recorde-se que em Portugal a Comissão de Avaliação de Segurança, no âmbito do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, alertou recentemente para o “alto risco” para a segurança das redes e de serviços 5G no uso de equipamentos de fornecedores oriundos de países onde o ordenamento jurídico “permita que o Governo exerça controlo, interferência ou pressão sobre as suas atividades em países terceiros”. A deliberação não refere nomes de empresas ou países, mas o caso da Huawei salta à vista pois a tecnológica chinesa foi banida das redes 5G no Reino Unido e na Suécia. Entretanto, a CE louvou a “decisão ponderada” de Portugal por implementar medidas legítimas para se proteger de “ameaças à segurança”.





De acordo com a Anacom, o assunto está nas mãos da Comissão de Avaliação, mas segundo a legislação em vigor, caso haja mesmo uma deliberação vinculativa por parte do Governo, caberá a esta fazer com que se cumpra. A China, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, fez saber que espera que Portugal faça “escolhas políticas racionais” e de forma autónoma.