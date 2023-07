Na próxima sessão plenária do Parlamento Europeu (PE), que esta segunda-feira se realiza em Estrasburgo, França, os eurodeputados vão definir uma posição sobre as regras que visam proteger jornalistas, ativistas, académicos, artistas e investigadores de ações judiciais destinadas a silenciá-los. Entre as medidas previstas pela proposta estão o arquivamento precoce destes processos, obrigando o requerente a cobrir os custos dos mesmos, e o não reconhecimento das sentenças de países terceiros. As regras devem aplicar-se em casos transfronteiriços. Os eurodeputados devem também apelar aos Estados-membros para que garantam assistência jurídica, financeira e psicológica às vítimas.









O tema chega ao Parlamento depois de se ter verificado um “ número crescente de ações judiciais estratégicas contra a participação pública (SLAPP) no território da União Europeia (UE)”, segundo se pode ler na página do PE. De acordo com a Coligação contra as SLAPP na Europa, Malta tem o maior número de casos por cada cem mil habitantes. Os eurodeputados já tinham, aliás, pedido repetidas vezes ação da UE contra o assédio legal a jornalistas, meios de comunicação social e ativistas.

O debate terá lugar esta segunda-feira e a votação está marcada para esta terça-feira. Uma conferência de imprensa com a presidente do PE, Roberta Metsola, e o relator está agendada para quarta-feira, às 10h00.





Além desta diretiva, os eurodeputados vão votar, também esta terça-feira, um outro relatório sobre ameaças a jornalistas e meios de comunicação social em todo o Mundo, incluindo assassinatos, raptos, tortura, vigilância, detenção arbitrária e leis de blasfémia ou difamação.