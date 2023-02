u A Comissão Europeia prepara-se para lançar uma consulta pública para perceber de que forma é que as gigantes tecnológicas podem ajudar a financiar os custos das redes de telecomunicações, nomeadamente o 5G. Bruxelas pretende assim abrir linhas de diálogo entre multinacionais como a Alphabet (Google), Meta (Facebook), Apple, Amazon e Netflix e as operadoras europeias antes de avançar com uma proposta legislativa.









Ver comentários