O mês de novembro fica marcado pela entrada em vigor de duas leis na União Europeia que prometem pôr um ponto final no monopólio das gigantes tecnológicas norte-americanas, como a Amazon, a Google ou a Meta, colocando-as sob o quadro jurídico europeu. O Regulamento dos Mercados Digitais (Digital Markets Act) entrou em vigor no início do mês e será aplicável a partir de maio de 2023, enquanto o Regulamento dos Serviços Digitais (Digital Services Act) tem a primeira etapa agendada também para este mês de novembro e aplicação prevista para meados do próximo ano.









