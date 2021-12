Ex-diretor da TVI em tribunal por difamação

O ex-diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo, vai ser julgado pelos crimes de difamação agravada e ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva agravada. A decisão foi tomada pelo juiz Carlos Alexandre (no passado dia 7), que considerou haver provas suficientes para levá-lo a julgamento.Em causa está uma reportagem de fevereiro de 2017, emitida pela TVI, sobre alegadas irregularidades na gestão de verbas pertencentes à Ordem dos Enfermeiros (OE), liderada por Ana Rita Cavaco. Foram ainda pronunciados Ana Filipa Nunes, jornalista e autora da peça, Graça Machado e José Lopes, ex-dirigentes da OE. Uma das questões levantadas pela reportagem dizia respeito aos gastos alegadamente injustificados da bastonária Ana Rita Cavaco. Em causa estavam despesas relacionadas com restaurantes, compras no estrangeiro e deslocações em viatura própria, entre outras. O caso segue agora para julgamento.Figueiredo também vai a julgamento pelo caso Banif/TVI.