Ex-Morangos lançam série de comédia

A viverem nos Estados Unidos há cerca de uma década, Francisco Froes e Tiago Felizardo podem estar prestes a realizar o sonho americano. A dupla de atores, que ficou conhecida em Portugal pela sua participação em ‘Morangos com Açúcar’, acaba de apresentar o episódio-piloto de ‘No Actor Parking’, uma série de comédia que tem vindo a desenvolver desde 2016.









Os dois atores começaram por fazer três episódios de dez minutos, mas graças a uma campanha de ‘crowdfunding’, através da qual conseguiram angariar cerca de 16 mil euros, puderam agora criar um episódio-piloto de meia hora.

“A nossa ideia é apresentar ‘No Actor Parking’ a plataformas como Hulu ou Amazon, ou dar origem a uma série como ‘Nunca Chove em Filadélfia’ (FOX)”, explica a dupla, que descreve o seu trabalho como “‘Entourage’ encontra ‘The Office’”.





‘No Actor Parking’ tem Joaquim de Almeida como produtor-executivo e conta ainda com Tom Albanese e Pancho Moler no elenco principal. A série gira em torno de uma pequena agência de talentos, com Froes na personagem de Cooper Stevens, um novato em Los Angeles cheio de sorte nos castings, e Felizardo na pele de Tiago, uma estrela europeia que não consegue uma oportunidade para brilhar em Hollywood.





J. C. Lee, filha do lendário presidente da Marvel, Stan Lee, Leli Hernandez e James Franco são outros dos convidados que participam na sitcom.